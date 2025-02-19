Наслідки атаки на Одесу 19 лютого

У ніч на середу, 19 лютого, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши майже 170 безпілотників, а також балістичні ракети. Внаслідок атаки є руйнування у п’ятьох областях України, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

З 20:00 18 лютого росіяни випустили по Україні 167 ударних безпілотників типу Shahed, а також дрони-імітатори різних типів. Пуски відбувалися з російських Орла, Брянська, Курська, Міллерова, Шаталова та Приморсько-Ахтарська.

Окрім того, окупанти застосували дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 по Сумській області. Ракети запускали з території Воронезької області.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

Результат роботи ППО у ніч на 19 лютого

Так, в результаті роботи ППО над Україною знищили 106 ударних дронів, а також 56 безпілотників-імітаторів. Вибухи лунали на території 11 областей:

Харківщини,

Полтавщини,

Сумщини,

Чернігівщини,

Черкащини,

Київщини,

Кіровоградщини,

Хмельниччини,

Житомирщини,

Одещини,

Миколаївщини.

За даними Повітряних сил, внаслідок нічної атаки є руйнування у Київській, Сумській, Черкаській, Запорізькій та Одеській областях. Зокрема, в Одесі внаслідок атаки БпЛА зникло світло у 250 тис. мешканців густонаселеного мікрорайону. Ще чотири людини, серед яких дитина, отримали поранення.