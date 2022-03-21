МЗС закликає світ відреагувати на викрадення та вивезення українських дітей в Росію

У неділю, 20 березня, російські окупанти незаконно вивезли у Росію 2389 дітей. Ці діти – мешканці частини Донецької та Луганської областей, які зараз тимчасово окуповані росіянами, повідомило МЗС України. Як повідомляють у міністерстві, росіяни примусово вивезли дітей у Росію, такі дії мають ознаки викрадення і є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права.

«Руйнуючи будинки та вбиваючи батьків, РФ позбавляє українських дітей батьківської опіки, наражає їхні життя на подальшу небезпеку на території Росії. Закликаємо міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу», – заявило МЗС.

Факти викрадення дітей були задокументовані правоохоронними органами.

Нагадаємо, 19 березня, ZAXID.NET писав, що окупанти силоміць вивозять людей з Маріуполя на територію Росії. Мирним мешканцям міста, які переховувалися в сховищі спорт-клубу збрехали про «евакуацію» і вивезли до Росії. Спершу людей вивезли до окупованого Новоазовська. Там у фільтраційному таборі в маріупольців забрали українські паспорти. Далі їх вивезли в Таґанроґ і там посадили на поїзд у «різні депресивні віддалені регіони РФ». Замість конфіскованих паспортів українцям видали посвідчення, які зобов'язують їх проживати в обраному російському місті щонайменше 2 роки і працювати там.