Під час бомбардувань військовими РФ українських міст гинуть мирні люди, зокрема, діти

За час повномасштабного вторгнення РФ на територію України від дій окупантів загинули 112 дітей і ще понад 140 отримали поранення.

Найбільше постраждалих у Київській – 57, Харківській – 36, Донецькій – 28, Чернігівській – 30, Миколаївській – 21, Житомирській – 15, Сумській – 14 та Херсонській ­області – 14, повідомляє в суботу, 19 березня, Офіс генпрокурора.

Зокрема, 16 березня військові РФ незаконно заволоділи будинком у селі Колонщина Макарівської ОТГ Київської області, вбивши двох його мешканців, серед яких 16-річний підліток.

18 березня у селі Лоцкино на Миколаївщині загинув 16-річний хлопець у результаті розривання протитанкової міни.

18 березня 2022 року з-під завалів Чернігівського гуртожитку рятувальники дістали тіла 7-річних двійнят – хлопчика та дівчинку.

Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти, 69 з них зруйновані повністю. Найбільше пошкоджених шкіл та дитячих садків у Донецькій області – 138, Харківській – 77, Київській – 41, Миколаївській – 39, Сумській – 33, Херсонській – 21, у Києві – 43.

В Офісі генпрокурора зазначають, що ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.