Це була вже четверта атака росіян на Ізмаїльський район за останні п’ять днів

У ніч на четвер, 7 вересня, російські війська упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одещини. Про це повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.

Внаслідок нальоту БПЛА постраждала одна цивільна людина. Постраждалим виявився водій вантажного автомобіля, який дістав легку травму ноги. На місці триває ліквідація наслідків.

Кіпер зауважив, що це була вже четверта атака росіян на Ізмаїльський район за останні п’ять днів.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 7 вересня 2023 року російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – тимчасово окупований Крим).

Усього зафіксовано пуски 33 «шахедів», в основному – у напрямку південних районів Одеської області.

«За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 Shahed-136/131», – йдеться у повідомленні.

Оновлено. Близько 11:00 Офіс генерального прокурора України показав наслідки нічної атаки дронів на Ізмаїльський район Одещини. Постраждали двоє водіїв вантажівок, а не один, як повідомляли раніше. У відомстві зазначили, що внаслідок дій росіян зруйновані елеватор та адмінбудівлю, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки.

Нагадаємо, 4 вересня вночі російські війська атакували Україну дронами-камікадзе, і під удар потрапила цивільна інфраструктура Подунавʼя (Ізмаїльський район).