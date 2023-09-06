Щонайменше 14 людей отримало поранення

У вівторок, 6 вересня, російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок влучання в центральну частину міста загинуло щонайменше 16 людей, повідомило «Радіо Свобода».

Інформацію про влучання підтвердили у Донецькій ОВА. За даними видання, росіяни атакували центральний ринок у Костянтинівці, застосувавши ЗРК С-300. Водночас речниця Донецької ОВА Тетяна Тюріна повідомила, що тип зброї, яку застосували окупанти, уточнюється.

Внаслідок атаки щонайменше 16 людей загинуло. Ще як мінімум 14 людей отримали поранення. За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вже відомо про 20 поранених. Серед загиблих була одна дитина.

На злочинний обстріл відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих та показав момент влучання у ринок Костянтинівки.

«На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости», – написав Володимир Зеленський.

На відео, оприлюдненому Володимиром Зеленським, видно, що окупанти вдарили по ринку о 14:04. В місці влучання зайнялася пожежа, її вдалося локалізувати.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що наразі відомо про 28 постраждалих внаслідок обстрілу. Загалом пошкоджено близько 30 торгових павільйонів на ринку.

«Постраждали 44 особи: 16 загинуло та 28 травмовано. Серед потерпілих – рятувальник. ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим», – повідомив Клименко.

Очевидці повідомили «Радіо Свобода», що окупанти обстріляли ринок, коли там була «година пік». На місці події працюють рятувальники та правоохоронці. Тіла загиблих вже винесли з території ринку.

У прес-службі Офісу Генпрокурора повідомили, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу збільшилась до 31 людини. За фактом порушення законів та звичаїв ведення війни відкрили кримінальне порушення.

«Станом на 16:00 від атаки окупантів загинули 16 людей. Ще 31 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості, їм надається невідкладна медична допомога. За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Кількість постраждалих та загиблих уточнюється. За даними Офісу Генпрокурора, під завалами ще залишаються люди.

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