Росіяни вночі масовано атакували Україну дронами й ракетами, є загиблий
За ніч над Україною збили 15 дронів-камікадзе та вісім ракет
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Російські воєнні злочинці вночі в середу, 6 вересня, масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, а також крилатими ракетами Х-101/555. Під удар потрапили Ізмаїльський район Одеської області, а також Київ. Одна людина загинула.
Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Внаслідок атаки в кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.
За його словами, під час удару росіян по агропідприємству один з його працівників отримав поранення й помер у лікарні.
Нагадаємо, перед цим росіяни масовано атакували південь Одещини у ніч на 3 вересня, випустивши загалом 25 дронів-камікадзе, 22 з яких збила ППО.
Окрім півдня Одещини, росіяни вночі також атакували Київ. За повідомленням Київської міської військової адміністрації, місто атакували крилатими ракетами Х-101/555/55, випущеними з літаків стратегічної авіації, а також балістичними ракетами. Як йдеться в повідомленні, усі ракети, які рухалися на Київ, знищила протиповітряна оборона. Жертв чи поранених немає.
Уламки збитої ракети впали на територію торгівельного підприємства в Київській області. Сталося загорання, яке рятувальники ліквідували. Жертв чи постраждалих немає.
Загалом за ніч росіяни випустили по Україні 33 засоби повітряного нападу, повідомили у Повітряних силах. З них:
- 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса (усі сім збила ППО);
- 1 балістична ракета «Іскандер-М» (її теж знищила ППО);
- 25 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда), 15 з яких збила ППО.