Рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків збитої ракети на торгове підприємство в Київській області

Російські воєнні злочинці вночі в середу, 6 вересня, масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, а також крилатими ракетами Х-101/555. Під удар потрапили Ізмаїльський район Одеської області, а також Київ. Одна людина загинула.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Внаслідок атаки в кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

За його словами, під час удару росіян по агропідприємству один з його працівників отримав поранення й помер у лікарні.

Нагадаємо, перед цим росіяни масовано атакували південь Одещини у ніч на 3 вересня, випустивши загалом 25 дронів-камікадзе, 22 з яких збила ППО.

Окрім півдня Одещини, росіяни вночі також атакували Київ. За повідомленням Київської міської військової адміністрації, місто атакували крилатими ракетами Х-101/555/55, випущеними з літаків стратегічної авіації, а також балістичними ракетами. Як йдеться в повідомленні, усі ракети, які рухалися на Київ, знищила протиповітряна оборона. Жертв чи поранених немає.

Уламки збитої ракети впали на територію торгівельного підприємства в Київській області. Сталося загорання, яке рятувальники ліквідували. Жертв чи постраждалих немає.

Загалом за ніч росіяни випустили по Україні 33 засоби повітряного нападу, повідомили у Повітряних силах. З них: