22 з 56 безпілотників вдалося збити

У ніч на четвер, 17 жовтня, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши ударні безпілотники. Загалом росіяни випустили 56 БпЛА по дев’ятьох областях України, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Військовослужбовці вночі зафіксували запуск ударних дронів та БпЛА невстановленого типу з російських Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Крім того, окупанти запустили з Курщини авіаракету Х-59.

«До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БпЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 17 жовтня

У Повітряних силах додали, що 27 російських безпілотників над Україною локаційно втратили через роботу РЕБ, ще два дрони вийшли з українського повітряного простору в напрямку Білорусі. Ще п’ять БпЛА вдарили по об’єктах інфраструктури у прифронтових регіонах. Зокрема, вибухи пролунали на Сумщині, де на території Річківської громади внаслідок атаки трьох дроні загорілася адміністративна будівля, а також два автомобілі.