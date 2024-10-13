68 дронів атакували Україну вночі

З вечора 12 жовтня до ранку неділі, 13 жовтня, російські окупанти здійснювали масовану атаку безпілотниками на українські території. Загалом росіяни випустили 68 дронів, половину з яких вдалося збити, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Про загрозу застосування безпілотників Повітряні сили повідомили приблизно о 21:10 12 жовтня. Переважно окупанти атакували північні та центральні області України.

Загалом за ніч росіяни випустили:

дві балістичні ракети «Іскандер-М» по Полтавщині з Курської області Росії;

дві керовані авіаційні ракети Х-59 по Чернігівщині та Сумщині з Курщини;

68 дронів-камікадзе типу Shahed з російських Курська та Орла.

«В результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях. 36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 13 жовтня

Зазначається, що станом на 08:50 у небі над Україною залишається ще один БпЛА. Триває бойова робота.

Інформація про можливі руйнування та постраждалих уточнюється – зазначимо, станом на 09:00 голови обласник адміністрацій, де працювала ППО, не повідомляли про наслідки атаки росіян.

Доповнено. Голова КМДА Руслан Кравченко повідомив про пошкодження трьох приватних будинків внаслідок атаки дронів-камікадзе на Київщині. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає, як і постраждалих.