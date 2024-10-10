Російські військові у ніч на 10 жовтня атакували Україну безпілотниками та ракетами різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Усього цієї ночі радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили понад пів сотні засобів повітряного нападу росіян, серед яких:

2 балістичні ракети Іскандер-М,

1 керовану авіаційну ракету Х-31П,

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69,

3 зенітні керовані ракети С-300,

62 ударні БПЛА.

В результаті протиповітряного бою збили 41 ворожий безпілотник у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях. Крім цього, 14 безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Станом на 11:00 Повітряні сили спостерігали велику активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні України.

Атака росіян 10 жовтня

Уранці четверга, 10 жовтня, російська армія обстріляла Запоріжжя. Унаслідок чого травмовані щонайменше чотири людини, з них – 17-річна дівчина.

Також вранці 10 жовтня росіяни атакували Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу пошкоджений п'ятиповерховий будинок. Крім цього, під обстріл потрапила Дружківська громада на Донеччині, частково зруйнований заклад освіти.