Ворожі ракети й дрони збивали зафіксували у дев'яти областях

У ніч на четвер, 29 серпня, російські окупанти здійснили комбіновану атаку України. Ворог атакував низку українських областей п’ятьма ракетами різних типів та 74 ударними безпілотниками типу «Shahed». Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Для атаки по українських регіонах окупанти випустили:

три керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей Російської Федерації;

дві ракети, тип яких наразі встановлюється із Курської та Бєлгородської областей РФ;

74 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» з районів Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська Росії.

За словами Миколи Олещука, до відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Українським захисникам вдалось збити дві з трьох авіаракет Х-59/69 та 60 ударних дронів. Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (упали) на території України.

Ворожі ракети й дрони збивали у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей.

Зазначимо, за інформацією моніторингового проєкту «Беларускі Гаюн», під час чергової атаки РФ по Україні один із російських безпілотників знову залетів на територію Білорусі в Єльському районі. Це сталося о 03:30 29 серпня.

«За нашими даними, після заходу шахеда в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником, а в районі 03:55 у Єльському районі Гомельської області чули щонайменше два вибухи й спостерігали яскравий спалах у небі», – ідеться у повідомленні.

Аналітики проєкту зазначили, що це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли білоруський винищувач спробував знищити російський дрон-камікадзе.