Повітряні сили підтвердили, що по Києву в суботу 14 січня ворог застосував зенітні ракети С-400 з Брянської області. За словами речника Повітряних сил полковника Юрія Ігната, такого удару по Києву з такої відстані було завдано вперше.

В коментарі «5 каналу» полковник зазначив, що вся прифронтова зона вже пів року потерпає від зенітних ракет С-300 та С-400, які ворог запускає по наземних цілях. Водночас 14 січня ворог вперше вдарив таким видом озброєння (С-400) по Києву. Удар було завдано з Брянської області Росії. В коментарі «Українській правді» Ігнат уточнив, що по Києву та області в суботу ворог випустив понад 10 таких зенітних ракет, які летіли по балістичній траєкторії.

Речник Повітряних сил нагадав, що українська ППО наразі не має засобів для збиття таких ракет. Водночас, за словами Ігната, Сили оборони України працюють над протидією таким крокам противника.

«Вже півроку вся прифронтова зона – під ударом цих ракет. Нічого не змінилося. Змінився лише напрямок, з якого вони вперше це зробили, – Брянська область. І доволі таки з великої дальності. С-400 б’є на понад 200 кілометрів. Треба розуміти, що і звідти є загроза, тому треба робити певні заходи протидії. Там у противника небагато варіантів, де їх розташовувати. Не буду говорити, що там треба робити, але кроки стосовно цього вже робляться», – наголосив Юрій Ігнат.

Росія вдарила по об’єктах критичної інфраструктури Києва зенітними ракетами зі своєї території вранці 14 січня.