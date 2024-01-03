Окрім того, росіяни заборонили експертам перевіряти турбінні зали трьох енергоблоків АЕС

Російські окупанти на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС вперше з початку окупації Енергодара заборонили експертам Міжнародного агентства з атомної енергії перевірити реакторні зали трьох енергоблоків ЗАЕС. Про це МАГАТЕ повідомило у середу, 3 січня.

«Експерти МАГАТЕ все ще не можуть отримати доступ до всіх частин майданчика, і протягом останніх двох тижнів їм не дозволяли отримати доступ до реакторних залів блоків 1, 2 і 6. Це перший випадок, коли експерам МАГАТЕ не був наданий доступ до реакторного залу блоку, який перебував на холодній зупинці», – повідомили у прес-службі МАГАТЕ.

Зазначається, що саме у реакторних залах розташована активна зона реактора та відпрацьоване паливо. Команда експертів заявила, що надалі запитуватиме доступ для перевірки залів.

Орім того, протягом останнього тижня росіяни обмежують доступ до деяких частин турбінних залів ЗАЕС, у тому числі до зон третього, четвертого та шостого блоків. До того ж експерти МАГАТЕ досі очікують на запланований ще на 19 грудня 2023 року доступ до дахів реакторів, який не відбувся через заявлені окупантами «міркування безпеки».