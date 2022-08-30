Попередньо повідомляється про вісім влучань в центрі міста

У вівторок, 30 серпня, війська держави-терориста Росії обстріляли центральні райони Харкова.

Мер міста Ігор Терехов заявив про вісім «прильотів». За його словами, внаслідок обстрілу постраждали два популярні місця відпочинку харків'ян.

«Артилерійський обстріл центральної частини міста. Попередньо вісім прильотів. Досить великий квадрат. Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло і до ще одного місця відпочинку – вибито вікна в навколишніх будинках. Про жертв і постраждалих інформація уточнюється», – повідомив Терехов.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі відомо про руйнування, загинуло щонайменше 4 людини, ще 4 поранені. Інформація уточнюється.

«Є імовірність нових прильотів. Залишайтеся в укриттях», — повідомив голова Харківської ОВА.

Оновлено о 10:46. Мер міста Ігор Терехов надав уточнену інформацію щодо постраждалих внаслідок ранкового обстрілу.

«5 загиблих та 7 поранених», – написав Терехов у Telegram.

Після обстрілу у житловому будинку у центрі Харкова виникла пожежа. За словами рятувальників, є постраждалі – таким чином їх кількість зростає, додав мер міста.

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