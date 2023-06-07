Після підриву Каховської ГЕС російські окупанти відійшли від Дніпра на 5-15 км. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

За її словами, спостерігаючи за поведінкою росіян на лівобережжі, можна констатувати, що вони відтягують свої підрозділи, а рух розпочали за декілька днів до теракту.

«Вони відійшли на різну відстань в залежності від розливу води. Від 5 до 15 кілометрів повідтягували свої позиції. Але, утім, не припинили обстрілу правого берега. Безпосередньо під час евакуації», – сказала вона.

Гуменюк додала, що окупанти розганяють дезінформацію, що це нібито через обстріли Сил оборони вони не можуть евакуювати жителів з підтоплених районів на лівому березі Херсонщини.

Як інформував ZAXID.NET, на світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.