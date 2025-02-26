Росіяни атакували Сумщину новим ударним БпЛА

Російські військові почали застосовувати для атак нові ударні дрони. Використання окупантами нових безпілотників зафіксували на Сумщині. Про це у середу, 26 лютого, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними правоохоронців, нові ударні безпілотники окупанти застосовують вже протягом тижня. Загалом, окупанти вже п’ять разів вдарили по Сумах новини БпЛА. Внаслідок атак загинула одна людина, ще троє – отримали поранення.

Як виглядає новий російський ударний дрон:

Сірого кольору, схожий на літачок;

Два крила розташовані «етажеркою»;

Електродвигун позаду, штовхаючий гвинт;

Малий розмір, малопомітний, тихий у русі;

Має бойову частину вагою близько 3 кг.

При цьому правоохоронці зазначають, що дрони майже безшумні, але їх все ж таки можна помітити. Поліцейські закликають не ігнорувати тривогу та прямувати до укриття. Також, якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпайте його зверніться до поліцейських або рятувальників.

Військовий експерт у галузі радіотехнологій Сергій Флеш опублікував фото нового російського ударного БпЛА. За словами фахівця, серійний номер вказує на те, що росіяни налагодили масове виробництво нових ударних безпілотників. Сергій Флеш також розповів, що встановлена на БпЛА батарея забезпечує його політ на дистанцію до 60 км.

Нагадаємо, в ніч на середу, 26 лютого, російські війська атакували України 177 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.