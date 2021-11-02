Внаслідок обстрілу з боку російських найманців біля Павлополя Донецької області загинув один український військовослужбовець. Як випливає з повідомлення штабу операції Об’єднаних сил, це сталося у вівторок, 2 листопада, у період з опівночі до 07:00.

Як йдеться у повідомленні, станом на 7 годину ранку 2 листопада, бойовики один раз порушили режим припинення вогню.

«По наших позиціях в напрямку ПАВЛОПОЛЯ противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям», – повідомили в штабі ООС.

Жодної інформації про загиблого солдата станом на ранок вівторка не було.

Також, за інформацією штабу ООС, за понеділок, 11 листопада, російсько-окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. У зведенні за понеділок про постраждалих чи загиблих серед українських військових не повідомляється.

Війна на Донбасі триває від 2014 року – після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набула чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Вона й досі формально чинна, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

Загалом за час війни на Донбасі загинули до 15 тис. людей.