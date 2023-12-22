Український військовий Денис Рашпля на псевдо-суді у «ДНР»

У так званій «ДНР» до 22 років позбавлення волі засудили українського військового 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Дениса Рашплю. Про це повідомили у Слідчому комітеті Росії.

Фейковий суд визнав винним Дениса Рашплю у нібито вбивстві 16 мирних жителів Маріуполя.

«З лютого по квітень 2022 року Рашпля спільно з співслужцями розташовувалася на бойових позиціях, в різних частинах міста Маріуполя. У разі виявлення поблизу позицій цивільних осіб він повідомляв про це керівнику. Вважючи, що вказані люди можуть виражати солідарність російській політиці, командування віддало йому прикази про їх ліквідацію. Так, Рашпля, у вказаний період часу розстріляв 16 цивільних громадян», – йдеться у повідомленні Слідчного комітету Росії.

Псевдо-суд ув’язнив українського війського до 22 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

За даними «Суспільного» з вересня по грудень 2023 року терористичні угруповання «ЛНР» та «ДНР» засудили 75 українських військових.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, такі «суди» є порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Офісу генпрокурора повідомив, що росіяни навмисно били 73 українських військовополонених.