Нафтобазу знищено, на заводі гасять пожежу

Вночі 6 квітня росіяни атакували з повітря два об’єкти у Дніпропетровській області. Згоріла нафтобаза у Новомосковську. Пожежу на заводі у Синельниківському районі загасили о 8 ранку. Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

«Ніч була тривожна і складна. Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один із заводів», – написав він вранці 6 квітня.

За словами очільника області, нафтобазу з пальним знищено. На заводі після обстрілів виникла сильна пожежа, її гасили 8 годин. Там горить пальне.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що загиблих чи постраждалих внаслідок обстрілів немає.

«Один ракетний удар прийшовся по нафтобазі у Новомосковську, наразі рятувальники ліквідовують пожежу. Ще одна ракета влучила у завод у Синельниківському районі», – написав Микола Лукашук.

У ДСНС уточнили, що у Новомосковському районі загорілися резервуари з мазутом. Площа пожежі – 500 м². У Синельниківському районі ракети знищили нафтову базу.

Нагадаємо, 2 квітня росіяни завдали масштабного ракетного удару по місту Дніпро і обстріляли з «Градів» Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок останнього обстрілу загорілася АЗС. 30 березня вони знищили нафтобазу у Дніпрі.