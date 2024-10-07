Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура у центрі Херсона

Вранці понеділка, 7 жовтня, російські окупанти завдали авіаційного удару по Херсону. В результаті атаки щонайменше 17 людей отримали поранення, серед них – діти, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни обстріляли місто приблизно о 10:30, скинувши чотири керовані авіаційні бомби. Ушкодження зазнали будівлі у Центральному районі Херсона – раніше зруйнована обстрілами школа та житлова забудова.

«Станом на цю хвилину відомо про сімнадцятеро постраждалих. Серед потерпілих – двоє дітей. Двохрічного хлопчика та чотирирічну дівчинку доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг», – повідомив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, 1 жовтня окупанти здійснили авіаційний обстріл центральної частини Херсона – під удар потрапив місцевий ринок. Внаслідок російської атаки загинули щонайменше семеро людей, шість людей зазнали поранень.