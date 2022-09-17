Окупанти навмисне цілять по інфраструктурним об’єктам області

Слов'янську ТЕС на Донеччині російські окупанти обстріляли 17 вересня зранку, повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.

«Пошкоджено обладнання на території станції. Пожежу, що здійнялася від обстрілу, зараз приборкують рятувальники», – йдеться у повідомленні Кириленка у Facebook.

Окрім цього після обстрілу у місті Миколаївка почались проблеми з водопостачанням.

«Окупанти навмисне цілять по інфраструктурним об’єктам області, намагаючись нанести якомога більшої шкоди передусім мирному населенню», – написав він.

Нагадаємо, що російські окупанти раніше вдарили крилатою ракетою по промисловому об’єкту у Кривому Розі. Зокрема, росіяни завдали масованого ракетного удару по гідротехнічних спорудах міста. Загалом російські воєнні злочинці випустили по місту вісім ракет. Це призвело до різкого підйому води в річці Інгулець і підтоплення 112 приватних будинків. Також в кількох районах міста були проблеми з водою, а жителів кількох вулиць у двох районах евакуювали в інші будівлі.

Президент України Володимир Зеленський після ударів по Кривому Розі різко звернувся до росіян, назвавши їх «слабаками, які воюють з цивільними».