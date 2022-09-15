Росія вдарила по дамбі у Кривому Розі, яка, як наголосив президент, не має жодної військової цінності

Президент України Володимир Зеленський після ударів по Кривому Розі звернувся до росіян російською мовою і сказав, що «це ще одна причина, чому Росія програє».

«Сьогоднішні ваші ракетні удари, російські ракети по Кривому Розі, по дамбі Карачунівського водосховища, по об’єктах, які не мають взагалі ніякої військової цінності, фактично по сотнях тисяч мирних людей. Це ще одна причина, чому Росія програє. Програє не тільки цю війну, а саму історію. Історію пишуть люди, нелюди – ніколи», – сказав президент у вечірньому відеозверненні в середу, 14 вересня.

«Ким ви залишитеся в історії – всі ті, хто б’є цими ракетами? Ті, хто прийшов на нашу землю? – Слабаками. Ви – слабаки, які воюють з цивільними. Негідники, які, втікши з поля бою, намагаються нашкодити звідкись там здалеку… Терористами ви залишитеся, яких будуть соромитися їхні власні внуки», – заявив президент України.

Росія після 17:00 середи, 14 вересня, завдала масованого ракетного удару по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу, зокрема, по дамбі Карачунівського водосховища. Це призвело до різкого підняття води в ріці Інгулець і затоплення вулиць. Міська влада оголосила евакуацію жителів кількох вулиць у двох районах міста.

Станом на ранок 15 вересня відомо про підтоплення 112 приватних будинків і дачних ділянок. Втім, як зазначив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, рівень води у місцях підтоплення спадає.