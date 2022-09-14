Через російський ракетний удар було пошкоджено дамбу та піднявся рівень води в ріці Інгулець

Через російський ракетний удар, яким було завдано руйнувань гідроспорудам Кривого Рогу, піднявся рівень води в ріці Інгулець. У деяких районах Кривого Рогу призупинене водопостачання. Внаслідок ворожих обстрілів суттєвих пошкоджень зазнала Карачунська дамба, рівень води щогодини збільшується.

«Піднявся рівень води. Можливо, на півтора метри. Можливо, метрів на 5-6. Люди кажуть: ракета влучила. І оце тепер потік такий іде», – розповіла «Суспільному» місцева мешканка Тетяна.

Вона зазначила, що чула чотири вибухи. Також бачила, як летіли ще три ракети. За її словами, незабаром після цього вода в ріці почала підійматися.

Фото Володимира Зеленського та прінт-скріни відео

В Telegram-каналі Оперативний ЗСУ близько 21:00 повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів суттєвих пошкоджень зазнала Карачунська дамба, було пошкоджено її цілісність.

Відомо, що було призупинено водопостачання у деяких районах Кривого Рогу. Відомо, про проблеми з водопостачанням у Саксаганському та Центрально-Міському районах.

Голова обласної ради Микола Лукашук повідомив, що інформації про підтоплення будинків і садиб поки не надходило.

«Водопостачання буде відновлено, але для цього потрібен час. Станом на 20:20 інформація щодо підтоплення домоволодінь не надходила», – написав у своєму телеграмі голова облради Микола Лукашук.

Голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко повідомив, що наслідки ліквідують, попередньо – загиблих і поранених немає.

«Нікого не затопить. Всі будуть з водою. Так, є часткові пошкодження і наразі тут, на місці, працюють всі, і влада, і комунальні служби», – заявив він.

Нагадаємо, що близько 17 години середи, 14 вересня, війська РФ завдали масованого ракетного удару по Кривому Розі на Дніпропетровщині. Попередньо відомо, що було випущено щонайменше сім ракет.

Карачунівське водосховище — водосховище на річці Інгулець біля Кривого Рогу. Площа водосховища – понад 36 км². Запаси води стримує потужна гребля. Довжина греблі по пасму становить 205 м, найбільша висота — 24 м, ширина по пасму — 7,5 м.