У середу, 14 вересня, Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі на Дніпропетровщині. Про обстріл повідомив міський голова Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі», – повідомив близько 17:05 у Telegram Вілкул.

О 17:31 Вілкул повідомив про ще про запуск російських ракет у бік міста.

Наразі немає інформації про масштаби завданої шкоди та постраждалих внаслідок обстрілу.

Зазначимо, що в ніч на середу, 14 вересня, російські війська обстріляли Нікополь. За інформацією Вілкула, у Нікопольському районі окупанти тричі за ніч обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади із важкої артилерії – випустили 75 снарядів. Зокрема у Нікополі пошкоджено до 20 будинків, газопроводи та лінії електропередач. Місто частково без світла, працюють ремонтні бригади.

Також внаслідок масованого обстрілу Миколаєва загинули двоє людей.

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