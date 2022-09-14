Наслідки обстрілу росіянами Миколаєва

Росіяни вночі середи, 14 вересня, атакували Миколаїв ракетами типу С-300, є загиблі, поранені та значні руйнування. Зокрема, під обстріли потрапили навчальний заклад, житлові будинки та підприємство, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Орієнтовно о 01:10 14 вересня Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. За попередніми даними, типу С-300. Пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки. За попередніми даними, двоє людей загинули, троє отримали поранення та трьом громадянам надано допомогу амбулаторно», – йдеться у його повідомленні.

Також Кім додав, що внаслідок влучання на територію підприємств виникла пожежа на виробничій будівлі та займання автівки.

Також росіяни обстріляли деякі населені пункти у Миколаївській області. Але внаслідок цих обстрілів загиблих і постраждалих немає.