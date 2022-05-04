Майже по усій території України оголошено повітряну тривогу

Ввечері у середу, 4 травня, війська держави-терориста Росії завдали ракетних ударів по низці регіонів України.

Близько 20:00 по всій території нашої держави, крім Херсонської області, було оголошено повітряну тривогу. Станом на 20:30 відомо про вибухи у Запоріжжі, Дніпрі та Черкасах.

Зокрема, міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про обстріл центру міста російською армією.

Філатов закликав містян залишатися в укриттях.

«Обстріл прямо по центру Дніпра. З укриттів не виходимо! Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації», – зазначив мер у своєму Telegram-каналі.

Своєю чергою, в «Укрзалізниці» повідомили, що російські окупанти обстріляли залізничну інфраструктуру в Дніпрі. За непідтвердженими даними мова йде про залізничний міст.

«Серед залізничників постраждалих немає. Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги», – повідомив очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

На Черкащині військова адміністрація повідомляє, що було чути роботу протиповітряної оборони. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заспокоїв, повідомивши, що працюють українські сили ППО.

Також кореспонденти ZN.UA повідомляють про вибух у Запоріжжі.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкєвич повідомив про вибухи в місті.

«У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, залишайтесь в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото чи відео. Офіційну інформацію повідомимо вам згодом», – написав він у Telegram.

Своєю чергою міський голова Броварів Ігор Сапожко пише, що вибух також було чути у селі Требухів на Київщині.

Нагадаємо, 3 травня близько 19:00 по всіх областях України, за винятком захоплених територій, оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти завдали ракетних ударів по електропостачанню залізниці в західних та центральних областях. Також росіяни завдали перший ракетний удар з початку повномасштабної війни по Закарпаттю.

Найбільша кількість ракет влучила в об'єкти залізниці біля Львова.

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