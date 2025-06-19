Внаслідок атаки пошкоджені будинки та згоріло авто

Вранці четверга, 19 червня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ударів поранені четверо людей, один з постраждалих помер у лікарні, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами посадовця, росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Для ударів росіяни застосували дрони та артилерію.

Внаслідок атаки в районі пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура. Також вщент згоріло авто.

Сергій Лисак повідомив про п’ятьох постраждалих внаслідок російських атак. Серед них – 11-річний хлопчик, якого госпіталізували.

Згодом голова ОВА повідомив, що в лікарні помер один з п’ятьох постраждалих місцевих мешканців. 59-річний чоловік отримав осколкові поранення та сильні опіки, несумісні з життям.

Нагадаємо, напередодні, 18 червня, російські окупанти 13 ударними дронами атакували Запоріжжя – через російську атаку спалахнули пожежі на території промислового підприємства та в складських приміщеннях.