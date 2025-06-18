У Запоріжжі внаслідок нічної атаки згоріли автомобілі

У ніч проти 18 червня російські війська вчергове атакували Запоріжжя. Ворог випустив по місту 13 дронів-камікадзе. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров в телеграмі.

За словами Федорова, через російську атаку спалахнули пожежі на території промислового підприємства та в складських приміщеннях у Запоріжжі. Площа пожеж – 100, 300 та 800 м2.

«Пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення, згоріли авто», –розповів Іван Федоров.

Наслідки дронової атаки БпЛА на Запоріжжя 18 червня (Фото Запорізької ОВА)

За попередніми даними, потерпілих немає. Станом на ранок екстрені та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки на Запоріжжя.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що ті, хто потребує допомоги, можуть звернутися:

до міського кол-центру:

15-80

(050) 414 15 80

(067) 656 15 80

на гарячу телефонну лінію Запорізької ОВА:

+38 0800 503 508

До слова, 17 червня РФ також атакувала Запоріжжя, пошкодивши багатоповерхівку та гуртожиток. Ворог також понівечив близько 30 гаражів у гаражному кооперативі.

Окрім цього, унаслідок російського ракетного удару 17 червня пошкоджень зазнав Запорізький завод кольорових металів компанії Electro Cable Group. Підприємство є одним із найбільших виробників кабельно-провідникової продукції в Україні. Наразі компанія працює над відновленням виробництва.