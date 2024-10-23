Українські захисники підтвердили збиття 57 з 81 безпілотника

У ніч на середу, 23 жовтня, російські окупанти здійснили чергову масовану атаку безпілотниками на Україну. Під удар потрапили 12 областей, де українські військові збили понад півсотні БпЛА, повідомилиу пресслужбі Повітряних Сил.

Повітряну тривогу, повязану із застосування ворожих безпілотників, оголосили приблизно о 23:30 22 жовтня. Перші групи БпЛА зафіксували в акваторії Чорного моря.

Під атаку потрапили 12 областей України – протягом ночі росіяни атакували:

Одещину

Миколаївщину

Вінниччину

Сумщину

Черкащину

Хмельниччину

Тернопільщину

Кіровоградщину

Київщину

Полтавщину

Чернігівщину

Харківщину

У цих областях зафіксували збиття 57 ворожих дронів. Загалом росіяни випустили по Україні 81 безпілотник Shahed та дрони невстановленого типу з російських Приморсько-Ахтарська та Курська. Крім того, окупанти випустили по Одещині керовану авіаракету Х-31П із акваторії Чорного моря – збити її не вдалося.

Результат роботи ППО у ніч на 23 жовтня

За даними Повітряних Сил, станом на 09:00 ще 15 російських дронів локаційно втратили, імовірно, в результаті роботи РЕБ. Ще до дев’яти безпілотників перебувають у повітряному просторі України.

Наразі про наслідки російської атаки на області немає інформації.

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