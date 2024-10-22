Уночі сили ППО збили 42 російських БПЛА
Загалом вночі 22 жовтня росіяни атакували Україну 60 безпілотниками
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У ніч на 22 жовтня росіяни завдали удару по Україні БПЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За даними Повітряних сил, вночі 22 жовтня у просторі України виявили 60 російських безпілотників, які запустили з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.
ППО вдалося збити 42 ворожих БПЛА у 8 областях:
- Сумській,
- Дніпропетровській,
- Черкаській,
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Київській,
- Херсонській,
- Харківській.
Робота ППО вночі 22 жовтня
«Більшість ударних БПЛА збито на Сумщині. На жаль, внаслідок атаки, в регіоні є загиблі та постраждалі, висловлюємо співчуття рідним», – йдеться у повідомленні.
Ще 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Крім цього, один БПЛА полетів у Білорусь, ще три – назад у Росію.
Відзначимо, вночі 22 жовтня російська армія вдарила безпілотниками по приватному житловому сектору Сум. Внаслідок влучання в житлові будинки загинуло три людини, серед яких одна дитина.
Тоді як цієї ж ночі дрони атакували спиртзаводи у Тульській та Тамбовській областях Росії, там спалахнули пожежі.