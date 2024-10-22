Більшість ударних БПЛА збито на Сумщині

У ніч на 22 жовтня росіяни завдали удару по Україні БПЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними Повітряних сил, вночі 22 жовтня у просторі України виявили 60 російських безпілотників, які запустили з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.



ППО вдалося збити 42 ворожих БПЛА у 8 областях:

Сумській,

Дніпропетровській,

Черкаській,

Донецькій,

Запорізькій,

Київській,

Херсонській,

Харківській.

Робота ППО вночі 22 жовтня

«Більшість ударних БПЛА збито на Сумщині. На жаль, внаслідок атаки, в регіоні є загиблі та постраждалі, висловлюємо співчуття рідним», – йдеться у повідомленні.



Ще 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Крім цього, один БПЛА полетів у Білорусь, ще три – назад у Росію.

Відзначимо, вночі 22 жовтня російська армія вдарила безпілотниками по приватному житловому сектору Сум. Внаслідок влучання в житлові будинки загинуло три людини, серед яких одна дитина.

Тоді як цієї ж ночі дрони атакували спиртзаводи у Тульській та Тамбовській областях Росії, там спалахнули пожежі.