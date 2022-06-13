Щоб змусити населення «співпрацювати» окупанти знизили обсяги поставок гуманітарної допомоги

Російські окупанти змушують мешканців тимчасово окупованих територій працювати. Щоб отримувати їжу, оскільки ті відмовляються виконувати їхні завдання, загарбники знизили об'єми гуманітарки. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, у тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти не можуть набрати штат в комунальну службу. Тому тепер пропонують містянам прибирати завали на вулицях та хоронити тіла у братських могилах «за їжу».

«У Маріуполі рашисти не змогли набрати на роботу в комунальні служби достатню кількість співробітників із зарплатою 10 тис. руб. на місяць. Відтак, ворог знизив об’єми так званої «гуманітарної допомоги», яка забезпечувала мінімальний об’єм продуктів для виживання», – йдеться в повідомленні.

З огляду на це російські окупанти пропонують маріупольцям прибирати завали на вулицях і ховати тіла загиблих містян у братських могилах «за їжу».

«Також для «наведення ладу» у понівечених населених пунктах, в тому числі – Маріуполі, окупанти планують використовувати безоплатну працю «добровольців», – додають у розвідці.

У Мелітополі через масову відмову освітян проводити навчальний процес за програмою РФ, росіяни залучають на посади вчителів людей без педосвіти та відряджених з Росії та Криму. Місцевим освітянам, які відмовились співпрацювати створюють побутові проблеми та погрожують репресіями.

Росіяни примушують населення на Херсонщині, поблизу Нової Каховки та Берислава віддавати закупникам з Криму 70% врожаю.

«Закупівельні ціни подекуди становлять близько 10% від роздрібної ціни. Одночасно діє заборона вивезення врожаю на території, підконтрольні Україні. Відомі випадки, коли підприємці роздають полуницю та черешню населенню безкоштовно», – пояснюють в ГУР.