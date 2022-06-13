Російські окупанти вкрали із території «Запорізького залізорудного комбінату» 54 вантажні вагони з алгомераційною рудою загальною вагою 3240 тонн, повідомили 13 червня Сили оборони Запорізького краю.

«Окупанти на захоплених територіях продовжують грабувати місцеве населення і незаконно конфісковувати майно підприємств. В селищі Мала Білозірка Василівського району з території залізорудного комбінату дикуни з Росії викрали 54 вантажні вагони з алгомераційною рудою, загальною вагою 3240 тонн, також рашисти заволоділи вантажним автомобілем “Камаз”», – сказано в повідомленні.

Крім того, в Пологах російські злочинці відібрали у місцевого мешканця його автомобіль Opel Combo, а в селищі Михайлівка окупанти, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, незаконно заволоділи автомобілем Lexus LX 450D, який належить одній з агрофірм.

Нагадаємо, під російською окупацією перебуває близько 60% території Запорізької області.