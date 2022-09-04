Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна

Російські військові вдарили по Очакову Миколаївської області. Через обстріл був зруйнований елеватор та знищено декілька тисяч тонн зерна, пошкоджені приватні будинки, повідомив заступник мера міста Олексій Васьков.

«В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджено десятки будинків», – розповів він у Facebook.

Було влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки.

«Якщо агресор думає, що нас це зупинить – він помиляється. Все буде добре, все буде Україна», – підсумував Васьков.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 31 серпня російські військові завдали удару по молочній ферми у Запорізькій області. По об’єктах ферми було близько 10 «прильотів», унаслідок обстрілів близько 1000 корів загинули.