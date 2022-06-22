У Євпаторії в окупованому Криму росіяни знищують санаторні заклади. Окупаційна адміністрація оголосила про спорудження в Євпаторії так званого "реабілітаційного центру". Для цього загарбники вже знесли залишки місцевої грязелікарні, повідомили в Асоціації реінтеграції Криму.

«На черзі майже усі колишні дитячі санаторії Євпаторії, злочинно захоплені агресором у 2014 році та відповідні ділянки біля моря. Замість них окупантами планується подальша протиправна побудова «елітного житла для нових кримчан», – зазначено у повідомленні.

У 2020-2021 роках в Асоціації реінтеграції Криму повідомляли, що за умов російської окупації, відбудеться занепад курортного потенціалу Криму, а також про протиправний «перерозподіл» рекреаційної власності та загрозу забудови приморських міст Криму багатоповерхівками для російських «колонізаторів». У лютому цього року в Євпаторії окупанти почали роботи зі знищення Мойнакського парку. Тоді з'явилася інформація про забудову елітним житлом зеленої зони біля озера Мойнаки.