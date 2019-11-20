Росіяни зняли із захоплених українських кораблів навіть розетки та унітази

Росія повернула захоплені раніше українські кораблі у жахливому стані. Про це повідомляє «4 канал» з посиланням на командувача Військово-морськими силами України Ігоря Воронченка.

Наразі повернені малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» підходять до територіальних вод України. Їхнє повернення затримується через жахливий технічний стан, у якому їх повернули росіяни.

«Йде буксирування, швидкість дуже маленька. Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки і унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян», — заявив Воронченко.

Варто уточнити, що буксир «Яни Капу» був введений в експлуатацію ще в 1974 році, під назвою «Красноперекопськ». У 2016 році він був повністю відремонтований та, в рамках декомунізації, переіменований у «Яни Капу».

Броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь», на момент захоплення росіянами, були абсолютно новими – їх спустили на воду у 2015 та 2017 роках відповідно.

Як відомо, три українських кораблі з 24 членами екіпажів були захоплені 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки. Українські моряки повернулися додому 7 вересня 2019 року під час обміну полоненими в форматі 35 на 35. Ще 25 травня Міжнародний трибунал з морського права постановив, що РФ повинна негайно передати під контроль України захоплені кораблі. Росія цю вимогу проігнорувала, як і ще сім вимог України.

18 листопада в акваторії Чорного моря було розпочато процес повернення українських кораблів. Українська сторона розцінила такий крок РФ як виконання рішення Морського трибуналу.