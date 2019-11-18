Повернення додому

«18 листопада в акваторії Чорного моря розпочато процес повернення українських катерів "Нікополь", "Бердянськ" та буксиру "Яни Капу". Наразі українські буксири "Титан", "Гайдамаки" та пошуково-рятувальне судно "Сапфір" разом з катерами та буксиром розпочали рух в напрямку материкової України», – повідомив приблизно о 13:00 у понеділок, 18 листопада, прес-центр ВМС України.

За попередньою інформацією, захоплені торік росіянами кораблі відбуксирують у порт Одеси вранці 20 листопада.

Що сталося

Три українські кораблі з 24 членами екіпажів Росія захопила 25 листопада 2018 року, коли вони здійснювали плановий перехід з одеського порт в порт Маріуполя в Азовському морі. За повідомленням ВМС, російську сторону завчасно поінформували про маршрут суден.

Незважаючи на це, прикордонні кораблі Росії атакували українські. Російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український буксир «Яни Капу», пошкодивши його головний двигун, обшивку і леєрне огородження. Пізніше російські катери відкрили вогонь, унаслідок чого пошкодили катер «Бердянськ», шестеро українських моряків було поранено. Атака відбулася в міжнародних водах, що за міжнародним правом визначається як акт агресії. Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на підставі даних про розташування кораблів підтвердила, що обстріл відбувся за межами 12-мильної зони від узбережжя Криму. У Росії ж ситуацію назвали провокацією Києва і заявили, що Україна порушила ключові положення міжнародного права та створила загрозу для руху суден в акваторії Азовського моря.

Наступного дня захоплені Росією українські кораблі з 24 моряками транспортували в анексований порт Керчі, а в Україні в областях, що межують з Росією, ввели воєнний стан на 30 днів. 28 листопада 2018 року всіх українських моряків заарештували на 60 діб. Їх звинуватили в нелегальному перетині державного кордону організованою групою зі зброєю. Пізніше суд кілька разів продовжував арешт всім морякам.

Як відреагував світ

Міжнародна спільнота засудила дії Росії, зокрема на підтримку України висловилися НАТО, ЄС, США, Канада, Велика Британія та низка європейських країн. ООН визнала, що українські моряки підпадають під захист Женевської конвенції.

10 травня 2019 року у німецькому Гамбургу розпочалися слухання у Міжнародному трибуналі з морського права, до яких Україна залучила іноземних фахівців із морського права. Росія брати участь у цих засіданнях відмовилася. 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити судна і всіх членів екіпажів. Це рішення підтримали всі судді, крім представника Росії. Проте Росія виконувати це рішення відмовилася. Через місяць МЗС Росії направило ноту Україні і Міжнародному трибуналу, в якій умовою повернення Україні моряків назвало продовження кримінального переслідування їх за російським законодавством, але вже на території України. МЗС України назвало цю пропозицію неприйнятною.

Як Росія повертала моряків і кораблі

7 вересня 2019 року після тривалих переговорів відбувся обмін полоненими між Росією та Україною, у результаті якого додому повернулися 35 українців, у тому числі й усі моряки.

На початку листопада у Росії заявили, що переговори про повернення кораблів можна починати тільки після того, як Україна «публічно визнає свою провокацію у Керченській затоці». Тим не менше, 16 листопада низка ЗМІ, а також помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак повідомили про те, що кораблі повернуть Україні найближчим часом. Наступного дня прикордонне управління ФСБ Росії підтвердило, що кораблі передадуть 18 листопада.

У МЗС Росії ж сказали, що ніколи не відмовлялися повернути судна і поінформували Україну ще в червні про умови, які можуть цьому сприяти. Вочевидь, ідеться про продовження кримінального переслідування українських моряків. 18 ж листопада у прес-службі Міністерства закордонних справ Росії після фактичної передачі суден українській стороні повідомили, що повернення стало можливим, оскільки «російські компетентні органи завершили необхідні слідчі дії щодо кораблів і їх перебування на території РФ для продовження кримінального процесу не потрібно».

За словами прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, рішення передати кораблі ніяк не пов’язане із травневим рішенням Міжнародного трибуналу, пише «Газета.ру». Натомість адвокат українських моряків Микола Полозов в ефірі радіо «Крим. Реалії» говорить про протилежне.

«Це виконання рішення трибуналу. Тут важливо розділяти агресивну риторику російської влади і фактичні дії, які вона робить. Ось вони (Росія) заявляли, ми не визнаємо юрисдикцію трибуналу, ми не будемо брати участь у засіданнях. Втім, вони брали участь у всіх процесах і надавали необхідні звіти. Для них критично важливо виконувати рішення трибуналу», – сказав він.

Що далі

Як повідомила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, Україна домагатиметься визнання порушень Росії та компенсації за захоплення кораблів і моряків у Гаазі.

«Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" на 24 члени їхніх екіпажів. Проте Наказ Міжнародного трибуналу не був і не є самоціллю. Наша мета – встановлення порушення права, відновлення його і отримання належної компенсації», – написала вона 18 листопада у Facebook.

За її словами, арбітражний трибунал Міжнародного суду ООН 21 листопада проведе перші слухання у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів за Конвенцією ООН з морського права.