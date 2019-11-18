Міністр оборони розцінив повернення РФ суден як виконання рішення Морського трибуналу
Міністр оборони України Андрій Загороднюк наголосив, що повернення Росією захоплених нею українських кораблів варто розцінювати виключно як виконання агресором рішення Міжнародного морського трибуналу. Про це він написав в своєму Telegram-каналі у понеділок, 18 листопада.
«Повернення катерів і буксиру - це не акт доброї волі. Я розглядаю ці події як не що інше, як виконання державою-агресором травневого рішення Міжнародного морського трибуналу», - написав Загороднюк.
Також міністр оборони розповів про подальші кроки щодо кораблів.
«Після отримання суден спеціалісти їх оглянуть та нададуть рекомендації, яким чином якнайшвидше їх повернути до служби», - додав глава оборонного відомства.
Як інформував ZAXID.NET, раніше сьогодні Росія повернула Україні захоплені кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу».
Як відомо, три українських кораблі з 24 членами екіпажів були захоплені 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки. Українські моряки повернулися додому 7 вересня 2019 року під час обміну полоненими в форматі 35 на 35.
Ще 25 травня Міжнародний трибунал з морського права постановив, що РФ повинна негайно передати під контроль України захоплені кораблі. Росія цю вимогу проігнорувала, як і ще сім вимог України. Останню з них було направлено 4 жовтня.