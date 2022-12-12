Росіянина оштрафували за переказ сну із Володимиром Зеленським
Мешканцю Чіти наснилось, що Зеленський пощадив його і врятував від розстрілу
Суд російського міста Чіта оштрафував на 30 тис. рублів (приблизно 17,6 тис. грн) місцевого мешканця за адміністративною статтею про «дискредитацію» армії РФ за переказ в Instagram сновидіння за участю президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Сібірь.Рєалії» – проект «Радіо Свобода».
Розповідається, що незадового після того, як 21 вересня Путін оголосив мобілізацію, власнику сауни в Чіті 26-річному Івану Лосєву наснився сон. Він переказав зміст сну у себе в Instagram.
«Сьогодні наснилося, що мене мобілізували, привезли в підготовчий табір, і в цей момент туди вривається ЗСУ на чолі із Зеленським, усіх скрутили, збираються розстрілювати, і в цей момент Зеленський проходить повз і каже: "О, я твої сторіси в Інсті бачив, Слава Україні!" Я йому відповідаю: "Героям Слава!" Зеленський стукає мені по плечу і каже: "Так, його відпустіть, усіх інших розстріляти". І ось ми з ним стоїмо, дивимося на все це, і я йому кажу: "А можна з вами селфі для інсти зробити?" Зеленський каже: "Можна"», – ідеться у викладі в соцмережі.
Лосєв заявив журналістам, що підписаний на Зеленського в Instagram, щовечора дивиться його звернення до народу.
«Я навіть українську мову став непогано розуміти завдяки йому», – додає він.
В результаті, співробітники забайкальського центру з протидії екстремізму ФСБ угледіли в сторіс ознаки «дискредитації армії Росії» (ст. 20.3.3 КпАП). Матеріали направили до суду, який вже наступного дня визнав Лосєва винним і призначив йому 30 тис. рублів штрафу.
За словами засудженого, ще до суду, коли його викликали у відділ поліції, йому пригрозили кримінальною справою в разі повторної «дискредитації» армії і натякнули, що за суперечки із суддею розмір адміністративного штрафу може збільшитися.