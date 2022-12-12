Івана Лосєва оштрафували за переказ сну із Володимиром Зеленським

Суд російського міста Чіта оштрафував на 30 тис. рублів (приблизно 17,6 тис. грн) місцевого мешканця за адміністративною статтею про «дискредитацію» армії РФ за переказ в Instagram сновидіння за участю президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Сібірь.Рєалії» – проект «Радіо Свобода».

Розповідається, що незадового після того, як 21 вересня Путін оголосив мобілізацію, власнику сауни в Чіті 26-річному Івану Лосєву наснився сон. Він переказав зміст сну у себе в Instagram.

«Сьогодні наснилося, що мене мобілізували, привезли в підготовчий табір, і в цей момент туди вривається ЗСУ на чолі із Зеленським, усіх скрутили, збираються розстрілювати, і в цей момент Зеленський проходить повз і каже: "О, я твої сторіси в Інсті бачив, Слава Україні!" Я йому відповідаю: "Героям Слава!" Зеленський стукає мені по плечу і каже: "Так, його відпустіть, усіх інших розстріляти". І ось ми з ним стоїмо, дивимося на все це, і я йому кажу: "А можна з вами селфі для інсти зробити?" Зеленський каже: "Можна"», – ідеться у викладі в соцмережі.

Лосєв заявив журналістам, що підписаний на Зеленського в Instagram, щовечора дивиться його звернення до народу.

«Я навіть українську мову став непогано розуміти завдяки йому», – додає він.

В результаті, співробітники забайкальського центру з протидії екстремізму ФСБ угледіли в сторіс ознаки «дискредитації армії Росії» (ст. 20.3.3 КпАП). Матеріали направили до суду, який вже наступного дня визнав Лосєва винним і призначив йому 30 тис. рублів штрафу.

За словами засудженого, ще до суду, коли його викликали у відділ поліції, йому пригрозили кримінальною справою в разі повторної «дискредитації» армії і натякнули, що за суперечки із суддею розмір адміністративного штрафу може збільшитися.