За порушення мовного законодавства передбачена адміністративна відповідальність

Початок нового навчального року означає, що батьківські чати у месенджерах «оживають». Уповноважена із захисту державної мови нагадала, що батьки, вчителі та інші учасники освітнього процесу мають спілкуватись у чатах державною мовою. За порушення передбачені штрафи.

«Комунікація учасників освітнього процесу (батьків, вихователів, педагогів, адміністрації, учнів) у робочих та батьківських групах, пов'язана з організацією навчання, не є приватною – вона стосується освіти як публічної сфери суспільного життя, а отже, здійснюється державною мовою», – написали на сайті Уповноваженої із захисту державної мови.

Уповноважена Олена Івановська нагадала, що зауваження вчителя до учнів про використання державної мови під час освітнього процесу є законним. Батьки ж при спілкуванні з вчителями, адміністрацією школи мають також використовувати українську мову.

Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!

За порушення мовного законодавства передбачена адміністративна відповідальність.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Згідно зі статтею 188-52 КУпАП, порушення вимог щодо застосування державної мови у сфері освіти передбачає:

попередження або штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн) – за перше порушення;

штраф від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 11900 грн) – за повторне порушення протягом року.

Нагадаємо, що влітку 2026 року вчителів київського ліцею оштрафували за викладання російською мовою. Уповноважена із захисту державної мови призначила двом вчителям-порушникам по 3400 грн штрафу. Працівницю київського університету також покарають за використання російської мови на роботі.