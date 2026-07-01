Це вже не перший випадок фіксації порушень мовного законодавства у школах Києва

У одному із ліцеїв Києва двоє вчителів розмовляли на уроках російською мовою. Після звернення до уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської педагогів оштрафували за порушення законодавства.

Як повідомили на сторінці уповноваженої у вівторок, 30 червня, порушення встановили після перевірки, яку провів представник Олени Івановської Ігор Спірідонов. Цю перевірку провели через скаргу чоловіка, який прикріпив аудіозаписи, що педагогічні працівники київського ліцею використовують російську мову під час освітнього процесу в молодших класах. У повідомленні не вказано, про який саме ліцей йдеться.

Експерти підтвердили порушення вимог частини першої статті 21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», відповідно до якої мовою освітнього процесу є державна мова. Уповноважена із захисту державної мови призначила двом вчителям-порушникам по 3400 грн штрафу.

Як зазначив Ігор Спірідонов, це вже не перший випадок фіксації порушень мовного законодавства у школах Києва протягом 2025/2026 навчального року. Він також подякував громадянам, які повідомляють про такі факти та фіксують їх, адже саме завдяки їхній небайдужості державний контроль дає змогу своєчасно реагувати на порушення вимог мовного законодавства.

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«Застосовані штрафи мають превентивне значення та ще раз нагадують усім педагогічним працівникам, що використання мови держави-агресора під час освітнього процесу є неприпустимим, а порушення законодавства про державну мову тягне за собою невідворотну відповідальність», – наголосив він.