У будинок Вітольда Фокіна влучили уламки російської ракети, яку збила українська ППО

Уламки російської ракети, яку ввечері в неділю, 27 березня, збила українська протиповітряна оборона, влучили в будинок колишнього прем’єр-міністра України, колишнього представника української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Вітольда Фокіна. Про це сам Фокін повідомив 28 березня в коментарі «Радіо Свобода».

«Так, постраждав мій будинок. Це прикро ще й тому, що я зараз у Молдові в гостях у свого друга. І збирався їхати додому, а виявилося, що немає куди їхати, бо розтрощило вікна, двері. Тому допоки умовно плівкою не покриють, повернутися не можу», – сказав він.

«Я переконаний, що ми його відбудуємо. Там не такі великі пошкодження. Тепер ми десь тиждень будемо готувати його, щоб я повернувся додому. Все це не можна порівнювати з тим, що робиться зараз з нашими іншими містами. Маріуполь – це місто моєї мами. І коли я дивлюся на це, то стримати сльози неможливо», – зазначив колишній прем’єр-міністр.

Загалом, від уламків ракети постраждало ще кілька будинків – там повибивало шибки, посікло фасади. Також постраждали автомобілі й домашні тварини. Обійшлося без людських жертв.

Вітольд Фокін був прем’єр-міністром України у період з 23 жовтня 1990 до 1 жовтня 1992 року.

У серпні 2020 році він став першим заступником голови української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу. Його призначення лобіював Леонід Кравчук. За час свого перебування на посаді він зробив низку скандальних заяв – зокрема, заявляв про те, що не бачить підтвердження війни між Росією й Україною. Також Фокін виступав за особливий статус для всього Донбасу, а не лише для територій, які контролюють російські бойовики, і виступав за амністію бойовиків. Зрештою, 30 вересня 2020 року Фокіна звільнили з ТКГ.