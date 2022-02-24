В Київській області російські війська пішли на прорив українського кордону. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазанчається, що військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча». Прикордонники та військові ЗСУ прийняли бій.

Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснено обстріли з градів. Прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 лютого президент Росії Володимир Путін у відеозверненні заявив про початок «спеціальної військової операції» проти України. У низці українських міст прогриміли вибухи.

Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан. Президент Володимир Зеленський оголосив про створення антипутінської коаліції разом із західними партнерами.