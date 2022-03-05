Залишається невідомим, зробила це сама компанія чи хтось інший

Міністерство оборони держави-агресорки Росї на картах Apple перейменували на «Міністерство Фашизму Російської Федерації».

Своєю чергою, Роскомнагляд вимагає від компанії Apple повернути міністерству оборони Росії його офіційну назву на картографічному сервісі Apple Maps, пишуть російські ЗМІ.

«На цей час на території Росії найменування відображається правильно, але в інших країнах компанія так і не змінила написання на коректне. У разі повторного надсиланням вимоги Роскомнаглядом компанії загрожує штраф у розмірі від 1/20 до 1/10 річного обороту в Росії», – повідомили у відомстві.

У Росії також спробували вказати Apple порушення російського закону про інформацію щодо «неприпустимості відомостей, що виражають явну неповагу до суспільства, держави і державних органів Росії».

Зараз, до речі, залишається невідомим, зробила це сама компанія чи хтось інший, невідомо.