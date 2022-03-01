Україна після стримування кібератак перейшла до наступу на російські портали і сервіси. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Перша у світовій історії кібервійна розгортається на наших очах. Кібервійна відкрита та масштабна за участю державних органів, спецслужб, хакерів та всієї патріотичної ІТ-спільноти», – заявив Федоров.

За його словами, якщо на початку Україна стримувала багато потужних атак, переважно через тривалу підготовку ворога заздалегідь, то зараз українські кіберфахівці перейшли до впевненого наступу.

Нагадаємо, що 25 лютого група хакерів Anonymous оголосила про початок кібервійни проти російської влади. З тих пір їм вдалось заблокувати роботу десятків державних сайтів РФ і злити у відкритий доступ кільках баз з особистими даними військових.

Хроніка вторгнення Росії. День шостий – у прямій трансляціїZAXID.NET