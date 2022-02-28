Служба безпеки України закликала хакерів долучатися до кібервійськ. Вранці понеділка, 28 лютого, СБУ у Facebook написала, що потрібна допомага у зламуванні російських сайтів.

В СБУ повідомили, що відтепер відтепер у чат-боті STOP Russian War в Telegram з'явилася нова функція для боротьби на кіберфронті.

«Якщо ви помітили будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) – обов’язково повідомляйте про них чат-боту. Це можуть бути вразливості в електронній пошті, вебсайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп`ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах», – написала СБУ.

Надану інформацію кіберфахівці використають щоб зламати сайти у Росії. До слова, функція передачі таких даних доступна у розділі чат-боту «Кіберфронт».

Додамо, 26 лютого, міжнародна хакерська група Anonymous оголосила війну Росії, зламала сайт міністерства оборони РФ та отримала доступ до бази даних російського оборонного відомства. Також не працює офіційний сайт російського уряду.

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