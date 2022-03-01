Сайт «Суспільного» атакували – він тимчасово не працюватиме. Сайт доступний у соцмережах, повідомили у Telegram-каналі Суспільне Новини.

«Як стало відомо, запустили вірус, який знищує файли, зокрема архіви Суспільного. Водночас супутниковий сигнал UA:Перший глушать. Готуємось перейти на резервний», – зазначено у повідомленні.

Також у повідомленні зазначено, що команда продовжує працювати та висвітлювати останні події у соцмережах: Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, Viber, а також англійською мовою у Twitter.

Оновлено: Згодом у Telegram-каналі Суспільне Новини з'явилось повідомлення про те, що він відновив свою роботу.

Нагадаємо, що сьогодні близько 17:00 росіяни завдали авіаудару по телевежі у Києві. Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей. Також на деякий час зникла трансляція телеканалів.

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