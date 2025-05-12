Кадри, на яких Марія Захарова побачила пакетик з білим порошком

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що лідери Німеччини, Великої Британії та Франції вживали наркотики у поїзді «Укрзалізниці», коли їхали з Києва. Вона опублікувала відео, на якому нібито видно пакет з білим порошком. Цей фейк поширили російські пропагандисти. У Єлисейському палаці висміяли заяву й повідомили, що там, де Захарова побачила кокаїн, насправді лежить серветка.

На офіційній сторінці Єлисейського палацу опублікували збільшений фрагмент фото з нібито пакетиком наркотиків. До світлини додали підпис: «Це серветка, щоб витиратися». Поряд з фото серветки опублікували світлину з Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Фрідріхом Мерцом, які спілкуються у потязі. До неї додали такий підпис: «Це – європейська єдність, щоб просувати мир».

«Коли європейська єдність заважає, дезінформація доходить до того, що звичайну серветку видають за наркотики. Цю неправдиву інформацію поширюють вороги Франції як ззовні, так і зсередини. Будьте пильні до маніпуляцій», – написали у Єлисейському палаці.

Зазначимо, що речниця МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що Еммануель Макрон поспіхом намагався заховати наркотики, коли його почали знімати на відео. Однак насправді президент Франції прибирав на столі й хотів заховати зім'яту серветку. Пропагандистка Маргаріта Сімоньян написала, що, крім пакетика з наркотиками, побачила ложку для кокаїну.

Марія Захарова не вперше намагається дискредитувати політиків через звинувачення у наркоманії. Зокрема, 2023 року, коли президент Володимир Зеленський приїхав до Нідерландів, вона писала: «Наркоман марить про ядерну бомбу».

Додамо, що Кір Стармер, Фрідріх Мерц і Емманюель Макрон 10 травня у Києві взяли участь у зустрічі Коаліції рішучих за участі Володимира Зеленського. Також до обговорення доєднався прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Коаліція висунула Росії вимогу з 12 травня піти на припинення вогню на 30 днів. Якщо Кремль відмовиться, то отримає нові санкції.

Росія відмовилася від припинення вогню. Кремль вимагає припинити постачати Україні зброю зі США та Європи.