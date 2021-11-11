ОБСЄ повідомило про встановлення бойовиками військової техніки у житлових районах включаючи розміщення військової техніки на Донбасі. Зокрема, спостерігачі помітили гаубицю «Жаба» 122-го калібрму у Луганську.

«Місія зафіксувала 1 гаубицю, розміщену в порушення ліній відведення в житловому кварталі в непідконтрольному уряду районі Луганської області», – йдеться в оприлюдненому 10 листопада звіті.

Стостерігачі повідомили, що бойовики розмістили 1 бронетранспортер у місці Брянка в Луганській області. Цей БТР-80 окупанти розмістили також у житловому районі.

Нагадаємо, що раніше ОБСЄ повідомило, що США ознайомлені з інформацією про про незвичну військову активність Росї біля кордону з Україною та уважно стежать за розвитком ситуації.