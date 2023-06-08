Російські еліти незадоволені шансами РФ виграти війну проти України і втратили розуміння того, які перспективи будуть у Росії. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

За словами журналістів, навіть найбільші прихильники війни зараз кажуть, що найкращим варіантом для Кремля стане «замороження» бойових дій. За словами осіб, знайомих із ситуацією, які говорили на умовах анонімності, багато хто з політичної та бізнес-еліти втомився від війни і хоче її зупинити, хоча й сумнівається, що президент РФ Владімір Путін припинить бойові дії.

Попри те ніхто не хоче протистояти Путіну щодо вторгнення, абсолютна віра в його лідерство була похитнута. Найкращою перспективою були б переговори пізніше цього року, у результаті яких вдалось би «заморозити» війну. Це дало б змогу Путіну оголосити про «перемогу» росіянам, утримавши ті території, які війська РФ встигли окупувати.

Зростаюче розчарування, ймовірно, посилить звинувачення щодо відповідальності за невдале вторгнення, яке вже спричинило гострі громадські розбіжності між націоналістами жорсткої лінії та міністерством оборони Росії. Оскільки зараз всі в очікуванні контрнаступу ЗСУ, який підтримує Захід надаючи Україні допомогу у навчанні та озброєння, офіційні особи Росії не сподіваються на будь-які значні успіхи на полі бою.

Атаки всередині Росії посилюють відчуття незахищеності, включаючи удари безпілотників по Москві. Бойові дії поширилися на Бєлгородську область, що межує з Україною, підриваючи імідж Путіна як гаранта безпеки Росії. Навіть ті, хто підтримує вторгнення та хоче активізувати боротьбу проти України, втратили віру щодо перспектив Росії у війні, яка триває вже 16 місяців, хоча Кремль обіцяв завершити її за декілька днів.

Путін і його високопосадовці наполягають, що Росія переможе, хоча не зовсім зрозуміло, що буде вважатися перемогою після того, як армія РФ не змогла захопити Київ на початку війни. Більшість представників еліти «схиляють голову» й продовжують свою роботу, впевнені, що не можуть вплинути на події.

Оскільки війні не видно кінця, російські посадовці та олігархи знають, що їм загрожують потенційно роки міжнародної ізоляції та поглиблення залежності від Кремля, оскільки Путін змушує бізнес підтримувати військові дії та забороняє тим, хто його оточує, залишати свої посади. Вони та їхні сім’ї постраждали від заморожування активів і заборони на поїздки відповідно до санкцій США та Європи, що також зробило російську економіку однією з найбільш підсанкційних у світі, що призвело до десятиліть інтеграції в глобальні ринки.