«На більшості ділянок ініціатива залишається за Україною

Британська розвідка стверджує, що попри важкі бої ініціатива на більшості ділянок фронту залишається за підрозділами Збройних сил України. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, пише «Європейська правда».

Як повідомляється, на тлі надзвичайно складної оперативної обстановки тривають важкі бої на багатьох ділянках фронту.

«На більшості ділянок ініціатива залишається за Україною», – йдеться в огляді.

У розвідці Великої Британії вважають, що російські війська, ймовірно, все ще отримують наказ повернутися до наступальних дій якнайшвидше. Зокрема, чеченські підрозділи здійснили невдалу спробу захопити селище Мар'їнка поблизу Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року.

Згадують в огляді і ситуацію довкола підірваної росіянами греблі Каховської ГЕС.

«До 7 червня 2023 року рівень води в нижній течії Дніпра продовжував зростати після прориву Каховської греблі, але, ймовірно, почне спадати протягом 8 червня 2023 року. Обстріли ускладнили деякі спроби евакуації переміщеного цивільного населення із затоплених районів», – йдеться в огляді.

Як інформував ZAXID.NET, після звільнення Херсона на островах між лівим і правим берегами Дніпра кілька місяців тривало протистояння українських спецпризначенців із російськими окупантами за перевагу на річці.