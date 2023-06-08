Після звільнення Херсона на островах між лівим і правим берегами Дніпра кілька місяців тривало протистояння українських спецпризначенців із російськими окупантами за перевагу на річці. Про це розповіла прес-служба ССО.

«Херсонщина. Каскад островів між лівим і правим берегами Дніпра. Це – "сіра зона" з усіх сторін оточена водою. Вона стала місцем, де кілька місяців поспіль українське військо та російські окупанти вели "тиху війну" за перевагу на Дніпрі», – розповіли в ССО.

Бійці ССО пояснюють, що та місцевість має свою особливість: ситуація там змінюється мало не щосекунди, а поняття «фронту» і «тилу» є дуже розмитими. Противник намагався проводити розвідку, мінувати територію, облаштовував позиції, спостережні пости. У свою чергу наші воїни не давали ворогу закріпитися і почувати себе вільно.

«Непідконтрольні ділянки річки і суходолу, десятки мін під ногами, малі групи в пошуку противника і дрони, що цілодобового висять над головами. В таких умовах перемагають розум і хитрість, зухвалість і характер. Саме так працюють воїни морського центру спеціальних операцій ССО України», – зазначили військові.

Більшість операцій здіснювались вночі. Під час однієї з них, бійцям ССО довелось пройти між островами, де ховається ворог, дістатись непідконтрольного узбережжя і прямо з води атакувати ділянку, де зафіксували активність противника. Мета завдання – нанесення вогневого ураження противнику, виявлення сил і засобів ворога та фіксація його дій. До потрібного місця човен дістався без перешкод, завдяки хорошому маскуванню. Відпрацювавши по противнику, група швидко війдійшла з позицій. Поки ворог оговтувався від атаки, групі вдалось в повному складі і без втрат повернутись на місце підконтрольну Україні територію.

Спецпризначенці пояснюють, що репортаж був знятий ще взимку, але з міркувань безпеки операції публікація його стала можливою лише зараз. Оприлюднений сюжет – погляд зсередини на роботу воїнів Сил спеціальних операцій.